В кишиневском троллейбусе скончался пассажир: Пенсионеру стало плохо на конечной остановке, и он потерял сознание

Пассажир скончался в столичном троллейбусе.
Инцидент произошел утром 10 февраля в Трушенах, на конечной остановке троллейбуса № 34. Смерть наступила внезапно — 70-летний мужчина почувствовал себя плохо, когда находился в салоне электротранспорта, он потерял сознание.
К приезду скорой на место происшествия медики уже констатировали смерть мужчины. Его тело направили в Центр судебной медицины для установления точной причины смерти.
