Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кишиневском троллейбусе скончался пассажир: Пенсионеру стало плохо на конечной остановке, и он потерял сознание

К приезду скорой на место происшествия медики уже констатировали смерть мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Пассажир скончался в столичном троллейбусе.

Инцидент произошел утром 10 февраля в Трушенах, на конечной остановке троллейбуса № 34. Смерть наступила внезапно — 70-летний мужчина почувствовал себя плохо, когда находился в салоне электротранспорта, он потерял сознание.

К приезду скорой на место происшествия медики уже констатировали смерть мужчины. Его тело направили в Центр судебной медицины для установления точной причины смерти.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.

Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).

Гордитесь молча: Почему за другие страны россияне выступают на Олимпиаде, экономя новой Родине миллионы долларов, а под молдавским флагом — это позор, «рука Кремля» и гибридная война.

Президент Федерации борьбы Иван Георгиу возмутился тем, что из пяти спортсменов, включенных в молдавскую делегацию, четверо имеют российское происхождение, что он считает неприемлемым в нынешнем геополитическом контексте (далее…).

Масштабы миграции из Молдовы: Выпускники из гагаузского села встретились спустя 20 лет в Москве практически полным составом класса.

На встрече оказалась даже учительница (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше