Женщина похитила цветы с мемориала в парке Победы в Киришах

Около полуночи 9 февраля на мемориале «Память павших» в парке Победы в Киришах заметили отсутствие искусственных цветов. Это показалось довольно странным, поэтому правоохранители решили проверить камеры видеонаблюдения. Оказалось, что незадолго до этого туда приходила подозрительная женщина. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.