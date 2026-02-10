Ричмонд
Женщина похитила цветы с мемориала в парке Победы в Киришах

Правонарушительница оказалась ранее судима за причинение тяжкого вреда здоровью.

Источник: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти

Около полуночи 9 февраля на мемориале «Память павших» в парке Победы в Киришах заметили отсутствие искусственных цветов. Это показалось довольно странным, поэтому правоохранители решили проверить камеры видеонаблюдения. Оказалось, что незадолго до этого туда приходила подозрительная женщина. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

— Горожанка сложила цветы в пакет, находившиеся около Вечного огня, после чего скрылась. Ее приметы оперативно передали всем дежурным нарядам, — говорится в сообщении.

Подозреваемую удалось задержать по горячим следам на улице Мира. Ее доставили в отдел полиции. Проверка показала, что ранее женщину судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенное у нее забрали.