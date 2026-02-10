Ричмонд
Школьник, пытавшийся зарезать двух человек в Екатеринбурге, останется в колонии

В Екатеринбурге суд поставил точку в деле школьника, который пытался зарезать двух человек.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, что 17-летний парень, будучи пьяным, напал на прохожих в марте 2025 года.

Первое преступление он совершил на улице Щорса. Парень зашел в подъезд и, увидев мужчину, который сидел на лестничной клетке, ударил его несколько раз ножом в грудь. Пострадавшего экстренно госпитализировали и спасли жизнь.

Второе нападение произошло на улице Уктусской. Подросток вновь напал с ножом на прохожего, нанеся удары по жизненно важным органам. К счастью, вторая жертва тоже выжила.

— Подсудимый пояснил, что умысла на убийство потерпевших у него не было, он хотел причинить им незначительный вред. В момент нападения у него возникала агрессия и появилось желание причинить кому-нибудь незначительный вред, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал подростка виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 — пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений». Его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Приговор был обжалован адвокатом школьника. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменений.