Пропавшую две недели назад 28-летнюю девушку ищут в Воронежской области

Алина Дворядкина вышла из дома в посёлке Пригородный Калачеевского района и перестала выходить на связь.

Источник: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области

28-летняя Алина Дворядкина (Чепуркова) пропала без вести в Воронежской области. Ориентировку опубликовало региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 10 февраля.

Местонахождение жительницы посёлка Пригородный Калачеевского района неизвестно с 29 января. В тот день она ушла из дома и перестала выходить на связь.

Алина нормального телосложения, её рост 165 см, волосы тёмно-русые, глаза зелёно-карие. В день пропажи на девушке были надеты куртка тёмно-болотного цвета, чёрные лосины, красная шапка и чёрные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».