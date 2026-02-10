Пропавшую две недели назад 28-летнюю девушку ищут в Воронежской области

28-летняя Алина Дворядкина (Чепуркова) пропала без вести в Воронежской области. Ориентировку опубликовало региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 10 февраля.
Местонахождение жительницы посёлка Пригородный Калачеевского района неизвестно с 29 января. В тот день она ушла из дома и перестала выходить на связь.
Алина нормального телосложения, её рост 165 см, волосы тёмно-русые, глаза зелёно-карие. В день пропажи на девушке были надеты куртка тёмно-болотного цвета, чёрные лосины, красная шапка и чёрные ботинки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».