В Самарской области с поличным задержали иностранца в нарколаборатории

В Самарской области иностранца подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков. О подробностях рассказали в МВД. По предварительным данным, 26-летний уроженец соседней страны в мессенджере нашел объявление о подработке, за которую обещали хорошо заплатить.
«По заданию куратора он прибыл в один из населенных пунктов Кинельского района, где обосновался в нежилом помещении, уже оборудованном под нарколабораторию», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Но полицейские задержали иностранца с поличным еще до того, как он успел сбыть наркотики. Они изъяли оборудование, ящики, канистры
На иностранца завели сразу несколько уголовных дел, его соучастников сейчас ищут.