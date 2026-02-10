В Самарской области с поличным задержали иностранца в нарколаборатории

Но полицейские задержали иностранца с поличным еще до того, как он успел сбыть наркотики. Они изъяли оборудование, ящики, канистры и т. д. Экспертиза подтвердила, что были изъяты более 29 килограммов наркотиков и свыше 400 килограммов прекурсоров.