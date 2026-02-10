Ричмонд
В Самарской области с поличным задержали иностранца в нарколаборатории

В Кинельском районе изъяли 29 килограммов наркотиков.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области иностранца подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков. О подробностях рассказали в МВД. По предварительным данным, 26-летний уроженец соседней страны в мессенджере нашел объявление о подработке, за которую обещали хорошо заплатить.

«По заданию куратора он прибыл в один из населенных пунктов Кинельского района, где обосновался в нежилом помещении, уже оборудованном под нарколабораторию», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Но полицейские задержали иностранца с поличным еще до того, как он успел сбыть наркотики. Они изъяли оборудование, ящики, канистры и т. д. Экспертиза подтвердила, что были изъяты более 29 килограммов наркотиков и свыше 400 килограммов прекурсоров.

На иностранца завели сразу несколько уголовных дел, его соучастников сейчас ищут.