Тракторист погиб при ремонте погрузчика в Солигорском районе

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Тракторист получил смертельные травмы при ремонте погрузчика в Солигорском районе, следователи проводят проверку, об этом сообщили в пресс-службе СК.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Инцидент произошел в понедельник днем, когда 41-летний рабочий одного из сельхозпредприятий ремонтировал трактор. Он решил помочь коллеге, который менял гидравлический шланг погрузчика «Амкодор».

После того, как устройство было отсоединено, гидравлическая система разгерметизировалась, что привело к неконтролируемому движению механизмов.

В результате ковш сорвался с подпорки и рабочего зажало между стрелой и мостом погрузчика.

Мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда медиков.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Специалисты провели осмотр, опросили очевидцев. Назначен ряд экспертных исследований, изъята документация по вопросам охраны труда и техники безопасности на предприятии.

Все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые привели к смертельному травмированию на производстве, установят сотрудники Солигорского районного отдела СК.