Тракторист погиб при ремонте погрузчика в Солигорском районе

Инцидент произошел в понедельник днем, когда 41-летний рабочий одного из сельхозпредприятий ремонтировал трактор. Он решил помочь коллеге, который менял гидравлический шланг погрузчика «Амкодор».
После того, как устройство было отсоединено, гидравлическая система разгерметизировалась, что привело к неконтролируемому движению механизмов.
В результате ковш сорвался с подпорки и рабочего зажало между стрелой и мостом погрузчика.
Мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда медиков.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Специалисты провели осмотр, опросили очевидцев. Назначен ряд экспертных исследований, изъята документация по вопросам охраны труда и техники безопасности на предприятии.
Все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые привели к смертельному травмированию на производстве, установят сотрудники Солигорского районного отдела СК.