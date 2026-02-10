Ричмонд
В Самарской области 44-летняя женщина убила знакомого во время застолья

В Тольятти женщина окажется в колонии за убийство друга.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти местная жительница предстанет перед судом за убийство друга. Горожанка пырнула друга во время застолья, об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

— По версии следствия, в августе 2025 года женщина вместе со своим другом распивала алкоголь в квартире на улице Дзержинского. Во время застолья между ними возник конфликт. Горожанка схватила нож и пырнула знакомого в грудь, — отметили в сообщении.

В результате 27-летний мужчина скончался на месте. Сейчас женщина находится под стражей. Уголовное дело направили в суд, отметили в СУ СК России по региону. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по области.