В Самарской области 44-летняя женщина убила знакомого во время застолья

В Тольятти местная жительница предстанет перед судом за убийство друга. Горожанка пырнула друга во время застолья, об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
— По версии следствия, в августе 2025 года женщина вместе со своим другом распивала алкоголь в квартире на улице Дзержинского. Во время застолья между ними возник конфликт. Горожанка схватила нож и пырнула знакомого в грудь, — отметили в сообщении.
В результате 27-летний мужчина скончался на месте. Сейчас женщина находится под стражей. Уголовное дело направили в суд, отметили в СУ СК России по региону. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по области.