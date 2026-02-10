Три человека погибли в ДТП в Челябинской области

Авария произошла сегодня в 12:10 на 33-м км дороги Обручевка — Субутак в Кизильском округе. По предварительным данным, 71-летний водитель Chevrolet Niva в условиях снегопада выехал на встречную полосу для обгона. В результате машина столкнулась с грузовиком Sitrak.
От полученных травм на месте ДТП скончались водитель, 67-летняя и 60-летняя пассажирки легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили два мальчика в возрасте трех и пяти лет. Они ехали в Chevrolet Niva. По предварительным данным, водитель и пассажиры легковушки не были пристегнуты. Один мальчик перевозился без детского удерживающего устройства.