Бывшего замначальника колонии в Новокуйбышевске осудили на три года

Осужденному также запретили на два года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти. После оглашения приговора он был взят под стражу прямо в зале суда. Уголовное дело рассматривалось по статье о превышении полномочий из корыстной заинтересованности, повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.