Бывшего замначальника колонии в Новокуйбышевске осудили на три года

Экс-сотрудник колонии продал мобильный телефон осужденному за 10 тысяч рублей, за что был признан виновным в превышении полномочий.

Источник: Комсомольская правда

В Новокуйбышевске вынесен приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 3. Мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий, так как он продал одному из отбывающих наказание сотовый телефон, который ранее был изъят у другого осужденного. Полученные 10 тысяч рублей он потратил на личные нужды, сообщает прокуратура Самарской области.

«С учетом обстоятельств дела суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Осужденному также запретили на два года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти. После оглашения приговора он был взят под стражу прямо в зале суда. Уголовное дело рассматривалось по статье о превышении полномочий из корыстной заинтересованности, повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.