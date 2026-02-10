В Йошкар-Оле задержали подозреваемого в тройном убийстве и поджоге

Информация о ЧП поступила в дежурную часть в ночь на 9 февраля, когда жильцы дома на улице Первомайской пожаловались на запах гари. Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали возгорание и обнаружили в квартире три тела: 46-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 40 и 43 лет. Эксперты зафиксировали на останках погибших множественные ножевые ранения, а на месте преступления обнаружили нож, предположительно выступивший орудием убийства.