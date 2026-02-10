Ричмонд
В Йошкар-Оле задержали подозреваемого в тройном убийстве и поджоге

Рецидивист из Коми расправился с тремя жителями Йошкар-Олы и устроил поджог, чтобы замести следы. Оперативники вычислили убийцу в кратчайшие сроки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники полиции Марий Эл по горячим следам раскрыли жестокое преступление, совершенное в центре Йошкар-Олы. Оперативники задержали 47-летнего жителя Республики Коми, которого подозревают в убийстве трех человек и попытке скрыть следы преступления с помощью поджога. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть в ночь на 9 февраля, когда жильцы дома на улице Первомайской пожаловались на запах гари. Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали возгорание и обнаружили в квартире три тела: 46-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 40 и 43 лет. Эксперты зафиксировали на останках погибших множественные ножевые ранения, а на месте преступления обнаружили нож, предположительно выступивший орудием убийства.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого и вычислить его местонахождение. Ранее судимый мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в одной из гостиниц Йошкар-Олы.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Подозреваемый заключен под стражу.