В Пермском крае завели дело после падения снежной глыбы на трех подростков

ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после падения с крыши здания снежной массы на трех подростков в пермском Горнозаводске, ребятам оказали помощь медики, сообщает СУСК по региону.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, в понедельник на троих юношей в Горнозаводске с крыши одноэтажного здания на улице Гипроцемента сошла снежная глыба. Мальчики были травмированы. Им потребовалась помощь медиков.

«По факту травмирования подростков сошедшими с крыши снежными массами возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Краевая прокуратура также начала проверку после инцидента. Ведомство оценит, насколько добросовестно собственник нежилого здания относился к уборке снега с крыши.