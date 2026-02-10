В Пермском крае завели дело после падения снежной глыбы на трех подростков

По данным ведомства, в понедельник на троих юношей в Горнозаводске с крыши одноэтажного здания на улице Гипроцемента сошла снежная глыба. Мальчики были травмированы. Им потребовалась помощь медиков.
«По факту травмирования подростков сошедшими с крыши снежными массами возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Краевая прокуратура также начала проверку после инцидента. Ведомство оценит, насколько добросовестно собственник нежилого здания относился к уборке снега с крыши.