В некоторых соцобъектах Анапы после землетрясения нашли трещины

Серьезных разрушений и пострадавших нет. Один из афтершоков, зарегистрированных после ночного толчка, имел магнитуду 3,1. Основной подземный толчок магнитудой 4,8 произошел ночью в Краснодарском крае; эпицентр находился в 33 км от Анапы на глубине около 10 км. По данным Геофизической службы РАН, после него было зафиксировано около девяти слабых афтершоков, возможны новые подземные толчки. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что толчки ощущались на расстоянии около 30 км от города.