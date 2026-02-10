В Мариуполе задержали мужчину, открывшего стрельбу и взорвавшего гранату в кафе

По данным следствия, вечером 9 февраля нетрезвый мужчина поссорился со знакомыми в кафе «Зов» и ушел домой. Вернувшись с автоматом Калашникова, он открыл беспорядочный огонь по стенам и окнам заведения. Прибывшие на место происшествия полицейские и росгвардейцы попытались задержать дебошира, однако он начал стрелять по сотрудникам и привел в действие боевую гранату. Для нейтрализации угрозы силовики были вынуждены открыть ответный огонь, и получивший ранения стрелок был госпитализирован.