Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мариуполе задержали мужчину, открывшего стрельбу и взорвавшего гранату в кафе

В Мариуполе обезврежен дебошир, устроивший стрельбу из автомата Калашникова в кафе. При задержании он взорвал гранату и был ранен ответным огнем.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники полиции и Росгвардии обезвредили вооруженного мужчину, устроившего стрельбу в одном из заведений общественного питания Мариуполя. В ходе задержания злоумышленник оказал ожесточенное сопротивление, применив автомат и гранату. Об этом сообщают пресс-службы МВД и Следственного комитета по Донецкой Народной Республике.

По данным следствия, вечером 9 февраля нетрезвый мужчина поссорился со знакомыми в кафе «Зов» и ушел домой. Вернувшись с автоматом Калашникова, он открыл беспорядочный огонь по стенам и окнам заведения. Прибывшие на место происшествия полицейские и росгвардейцы попытались задержать дебошира, однако он начал стрелять по сотрудникам и привел в действие боевую гранату. Для нейтрализации угрозы силовики были вынуждены открыть ответный огонь, и получивший ранения стрелок был госпитализирован.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение и ношение оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Устанавливаются все обстоятельства инцидента.