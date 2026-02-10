За сутки омичи отдали телефонным мошенникам более 8 миллионов рублей

Еще одной, «многомиллионной пострадавшей», стала 57-летняя жительница Советского округа. Для нее кошмар начался с неизвестного номера с сообщением о необходимости замены электросчетчиков. А когда она по наущению собеседника перешла по присланной ей ссылке, то тут же ей пошли звонки от других неизвестных личностей, представляющихся сотрудниками разных ведомств. Мошенники убедили женщину срочно перевести все сбережения на «безопасный счет». Печальным итогом стала потеря 3 120 000 рублей — многолетних сбережений семьи.