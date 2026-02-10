За сутки омичи отдали телефонным мошенникам более 8 миллионов рублей

Очередным «рекордом» отметились омичи в минувшие сутки. По сообщению омской полиции, жители города отдали мошенникам более 8 миллионов рублей за последние 24 часа.
Более 5 миллионов рублей отдал аферистам пожилой житель Центрального округ. Ему позвонили по избитой схеме неизвестные, обманом заставили продиктовать код из смс, а после к делу подключились «сотрудники» ФСБ и Банка России. По итогу, под предлогом срочной необходимости декларирования средств, омич отдал курьерам мошенников все свои многолетние сбережения.
Еще одной, «многомиллионной пострадавшей», стала 57-летняя жительница Советского округа. Для нее кошмар начался с неизвестного номера с сообщением о необходимости замены электросчетчиков. А когда она по наущению собеседника перешла по присланной ей ссылке, то тут же ей пошли звонки от других неизвестных личностей, представляющихся сотрудниками разных ведомств. Мошенники убедили женщину срочно перевести все сбережения на «безопасный счет». Печальным итогом стала потеря 3 120 000 рублей — многолетних сбережений семьи.