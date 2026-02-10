4-классница из Калининграда перевела мошеннику сбережения родителей, думая, что общается с подругой

4-классница из Калининграда стала жертвой телефонного мошенника. Она перевела аферисту семейные накопления под предлогом покупки в онлайн-игре. Все время девочка думала, что общается с новой подругой. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Сотрудники полиции установили, что неизвестный связался в мессенджере с младшеклассницей, представился девочкой и предложил приобрести скин, то есть улучшить внешний вид персонажа в онлайн-игре. Школьница далее действовала строго по указке преступника: взяла мамин телефон якобы чтобы посмотреть товары на маркетплейсе, зашла в банковское приложение через восстановление пароля по СМС и перевела на счет 20 тысяч рублей.
На карте деньги закончились, тогда мошенник попросил узнать, сколько есть на других счетах. Жертва уже собиралась перевести деньги с другого счета, но в этот момент телефон взяла мама.
Женщина обратилась в полицию.
Заведено уголовное дело.