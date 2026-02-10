4-классница из Калининграда перевела мошеннику сбережения родителей, думая, что общается с подругой

Сотрудники полиции установили, что неизвестный связался в мессенджере с младшеклассницей, представился девочкой и предложил приобрести скин, то есть улучшить внешний вид персонажа в онлайн-игре. Школьница далее действовала строго по указке преступника: взяла мамин телефон якобы чтобы посмотреть товары на маркетплейсе, зашла в банковское приложение через восстановление пароля по СМС и перевела на счет 20 тысяч рублей.