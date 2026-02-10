Экс-замглавы кадастрового агентства Минска пойдет под суд за торговлю данными

В Беларуси будут судить бывшего замдиректора кадастрового агентства за торговлю информацией об объектах недвижимости, сообщила Генеральная прокуратура.
Так, одному из бывших руководителей агентства по государственной регистрации и земельному кадастру в Минске инкриминируют получение взятки и злоупотребление служебными полномочиями (ч.2 ст. 430, ч.2 ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси).
Правоохранители установили, что не позднее декабря 2023-го экс-замдиректора договорился, что передаст риелтору фото правоустанавливающих документов на объекты, доступ к которым он имел в связи с занимаемой должностью. За каждый объект ему должны были заплатить 10 долларов.
Для конспирации сообщники договорились использовать разные мессенджеры, а встречаться для передачи денег, только когда накопиться значительная сумма.
Чтобы собрать данные, обвиняемый использовал информсистемы и ресурсы агентства и фотографировал данные о запрошенных объектах. С этими же целями он говорил своим подчиненным предоставлять ему хранившиеся в архиве регистрационные дела.
С 1 декабря 2023-го по 15 апреля 2025-го обвиняемый переслал фото данных не менее 582 объектов недвижимости. В несколько приемов за это он получил не менее 16,4 тысячи рублей в виде взятки.
Дело направлено в суд.