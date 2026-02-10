Экс-замглавы кадастрового агентства Минска пойдет под суд за торговлю данными

Правоохранители установили, что не позднее декабря 2023-го экс-замдиректора договорился, что передаст риелтору фото правоустанавливающих документов на объекты, доступ к которым он имел в связи с занимаемой должностью. За каждый объект ему должны были заплатить 10 долларов.