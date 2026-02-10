В Светлогорске воришка-романтик пытался украсть из магазина шоколадки для любимых женщин

В Светлогорске 40-летний мужчина пытался похитить из магазина на Калининградском проспекте 13 коробок шоколадных конфет. Сотрудники торговой точки это заметили и смогли забрать у хитреца сладости, сам он сбежал.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, действия злоумышленника попали на запись камеры наблюдения. Личность подозреваемого была установлена.
Уже в отделе полиции горожанин заявил, что просто хотел порадовать любимых женщин: нескольких возлюбленных и маму, которые обожают шоколад. Денег у него не было, поэтому вкусняшки решил украсть.
Заведено уголовное дело.