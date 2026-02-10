Ричмонд
В Челябинске живодер постирал кота в машинке и выкинул на мороз

ЧЕЛЯБИНСК, 10 февраля, ФедералПресс. В столице Южного Урала в ветклинику доставили двухлетнего мейн-куна, который чудом выжил после жестокого обращения. Животное находилось в критическом состоянии: у него была сломана челюсть, выбиты зубы, вырваны когти, а температура тела опустилась до 32 градусов. Об этом сообщил главный врач клиники «ВетМен» Есен Джапаров.

«По словам хозяйки, муж жестоко избил питомца, затем “помыл” его и выбросил на балкон при −30°С на всю ночь. Женщина обратилась к нам через пять часов после того, как обнаружила кота на балконе», — сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на ветклинику.

У животного был поврежден глаз, который не реагировал на свет, а шерсть превратилась в колтуны из-за стирального порошка. Врачи пытались спасти питомца, согревая его, снимая боль и восстанавливая водный баланс. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Этот инцидент далеко не единственный. Ранее «ФедералПресс» сообщал о другом случае жестокого обращения с животными в Свердловской области. В Алапаевском районе разнорабочий избил двух бездомных кошек, которые, по его словам, съели его еду. После он сбросил их тела в навозную канаву. Преступление произошло осенью 2024 года, и виновный получил наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ.