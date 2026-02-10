В Челябинске живодер постирал кота в машинке и выкинул на мороз

«По словам хозяйки, муж жестоко избил питомца, затем “помыл” его и выбросил на балкон при −30°С на всю ночь. Женщина обратилась к нам через пять часов после того, как обнаружила кота на балконе», — сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на ветклинику.
У животного был поврежден глаз, который не реагировал на свет, а шерсть превратилась в колтуны из-за стирального порошка. Врачи пытались спасти питомца, согревая его, снимая боль и восстанавливая водный баланс. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Этот инцидент далеко не единственный. Ранее «ФедералПресс» сообщал о другом случае жестокого обращения с животными в Свердловской области. В Алапаевском районе разнорабочий избил двух бездомных кошек, которые, по его словам, съели его еду. После он сбросил их тела в навозную канаву. Преступление произошло осенью 2024 года, и виновный получил наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ.