В Челябинске живодер постирал кота в машинке и выкинул на мороз

Этот инцидент далеко не единственный. Ранее «ФедералПресс» сообщал о другом случае жестокого обращения с животными в Свердловской области. В Алапаевском районе разнорабочий избил двух бездомных кошек, которые, по его словам, съели его еду. После он сбросил их тела в навозную канаву. Преступление произошло осенью 2024 года, и виновный получил наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ.