Алексей Беспрозванных поручил создать на Балткосе медицинскую бригаду на экстренные случаи

«Просто представьте, как будут добираться в экстренном случае. Это на пароме? Его надо дожидаться. Нужно потренироваться уже сейчас, не откладывая. Сформировать там бригаду, которая будет находиться там. Если потребуется эвакуация оттуда, нужно проработать, как это можно сделать. Рассчитать и отработать. И сделать это заранее», — распорядился глава области.