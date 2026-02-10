В свердловском поселке произошло землетрясение 3,5 балла

Исходя из точки на карте, землетрясение произошло недалеко от поселка Бородинка. Из крупных городов ближайший к этому населенному пункту — Красноуральск.
В соответствии со шкалой Рихтера, это землетрясение можно идентифицировать как слабое и может ощущаться только внутри некоторых зданий. Судя по карте, сейсмическая волна прошла по лесной местности, так что местные жители вряд ли ощутили колебания земной коры.
Напомним, что в Свердловской области за неделю произошло три землетрясения. Все они произошли в ноябре на севере региона с интервалом в несколько дней. Все они находились в районе от 3,6 до 3,9 баллов.