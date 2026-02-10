Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Водитель на скорости 80 км/ч поехал на красный прямо на людей». ГАИ раскрыла подробности жесткого ДТП в Витебске

ГАИ: водитель Ford на скорости 80 км/ч въехал в людей на пешеходном переходе.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

ГАИ сообщила о смертельном ДТП в Витебске, где водитель поехал на людей на пешеходном переходе, рассказали на «Беларусь 4».

Смертельная авария в областном центре произошла в декабре 2025-го. На проспекте Фрунзе водитель «Форд Фокус» проехал на красный сигнал светофора и въехал в людей на пешеходном переходе.

Виновником ДТП оказался 47-летний витебчанин. Мужчина проигнорировал правила дорожного движения. Как установили правоохранители, в момент аварии авто ехало со скоростью более 80 километров в час.

— Фигурант ехал по проспекту Фрунзе с превышением скорости более чем на 20 километров в час. Подъезжая к оживленному пешеходному переходу, мужчина проигнорировал красный свет и выехал прямо на людей, — прокомментировала Ирина Коржова, старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области.

Люди на пешеходном переходе пытались увернуться от удара. Смертельные травмы получил 70-летний пенсионер, он погиб на месте аварии.

Водителя будут судить за ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).