«Водитель на скорости 80 км/ч поехал на красный прямо на людей». ГАИ раскрыла подробности жесткого ДТП в Витебске

ГАИ сообщила о смертельном ДТП в Витебске, где водитель поехал на людей на пешеходном переходе, рассказали на «Беларусь 4».
Смертельная авария в областном центре произошла в декабре 2025-го. На проспекте Фрунзе водитель «Форд Фокус» проехал на красный сигнал светофора и въехал в людей на пешеходном переходе.
Виновником ДТП оказался 47-летний витебчанин. Мужчина проигнорировал правила дорожного движения. Как установили правоохранители, в момент аварии авто ехало со скоростью более 80 километров в час.
— Фигурант ехал по проспекту Фрунзе с превышением скорости более чем на 20 километров в час. Подъезжая к оживленному пешеходному переходу, мужчина проигнорировал красный свет и выехал прямо на людей, — прокомментировала Ирина Коржова, старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области.
Люди на пешеходном переходе пытались увернуться от удара. Смертельные травмы получил 70-летний пенсионер, он погиб на месте аварии.
Водителя будут судить за ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).