Появились фотографии с места столкновения поезда и машины в Ростовской области

ДТП произошло вчера, 9 февраля, на ж/д переезде между станциями Трубецкая и Целина. По информации пресс-службы СКЖД, около 16:31 водитель легковой машины выехал на пути перед пригородным поездом № 6819 Зимовники — Ростов. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌‎