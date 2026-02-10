Ричмонд
Появились фотографии с места столкновения поезда и машины в Ростовской области

На Дону обстоятельства столкновения поезда и машины выясняет транспортная прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Фотографии с места столкновения поезда и автомобиля в Ростовской области опубликовали в телеграм-канале Южной транспортной прокуратуры.

— Сальской транспортной прокуратурой проверяется исполнение требований безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Выясняются обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет рассматриваться вопрос о мерах реагирования, — прокомментировали в ведомстве.

ДТП произошло вчера, 9 февраля, на ж/д переезде между станциями Трубецкая и Целина. По информации пресс-службы СКЖД, около 16:31 водитель легковой машины выехал на пути перед пригородным поездом № 6819 Зимовники — Ростов. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌‎

Предварительно, в аварии погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали. Локомотивная бригада и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава не произошло.

