Семья из трёх человек отравилась угарным газом в Воронеже

Три человека отравились угарным газом в частном доме в Ленинском районе Воронежа. Инцидент произошёл 2 февраля, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Жители дома — члены одной семьи. Они почувствовали себя плохо и позвонили в «112».
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения vrn.aif.ru сообщили, что пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. От госпитализации горожане отказались. Их направили на амбулаторное лечение.
Как выяснилось, причиной происшествия стал забитый дымоход. Также на объекте отсутствовал действующий договор на техническое обслуживание газового оборудования.