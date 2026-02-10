Крымскому альпинисту вернули утраченную награду 1970 года

Мастеру спорту СССР Зинуру Люману вручили дубликат почетного жетона «Покоритель высочайших гор СССР», сообщает телеканал «Миллет».
Оригинал награды, полученный в 1970 году, был похищен вместе с другими наградами альпиниста.
«От лица Федерации альпинизма России возвращаем вам украденный знак “Покоритель высочайших гор СССР”. Знак номерной. Ваш номер, как и был 43», — сказал президент федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов.
Зинур Люман — обладатель высшего почетного звания в альпинизме «Снежный барс». Он покорил все пять семитысячников Советского Союза: пик Коммунизма, пик Победы, пик Ленина, пик Корженевской и Хан-Тенгри. На некоторые вершины альпинист восходил неоднократно.
Также Люман получил благодарность от Федерации альпинизма России за вклад в развитие этого спорта.
Ранее мы писали, что первоклассник их Севастополе Дима Назаров стал самым юным альпинистом, поднявшимся на восточную вершину Эльбруса (5621 метра). Вместе с отцом-альпинистом и двумя его товарищами, мальчик преодолел сложный маршрут и успешно достиг вершины 17 августа.