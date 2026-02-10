Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымскому альпинисту вернули утраченную награду 1970 года

Оригинал знака, полученный альпинистом еще в 1970 году, был похищен вместе с другими наградами.

Источник: ТРК "Миллет"

Мастеру спорту СССР Зинуру Люману вручили дубликат почетного жетона «Покоритель высочайших гор СССР», сообщает телеканал «Миллет».

Оригинал награды, полученный в 1970 году, был похищен вместе с другими наградами альпиниста.

«От лица Федерации альпинизма России возвращаем вам украденный знак “Покоритель высочайших гор СССР”. Знак номерной. Ваш номер, как и был 43», — сказал президент федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов.

Зинур Люман — обладатель высшего почетного звания в альпинизме «Снежный барс». Он покорил все пять семитысячников Советского Союза: пик Коммунизма, пик Победы, пик Ленина, пик Корженевской и Хан-Тенгри. На некоторые вершины альпинист восходил неоднократно.

Также Люман получил благодарность от Федерации альпинизма России за вклад в развитие этого спорта.

Ранее мы писали, что первоклассник их Севастополе Дима Назаров стал самым юным альпинистом, поднявшимся на восточную вершину Эльбруса (5621 метра). Вместе с отцом-альпинистом и двумя его товарищами, мальчик преодолел сложный маршрут и успешно достиг вершины 17 августа.

Узнать больше по теме
Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
Читать дальше