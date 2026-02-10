В Крымском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла

Ранее в регионе были зафиксированы афтершоки, в том числе магнитудой 3,1 после ночного землетрясения в районе Анапы и Новороссийска. Основной толчок магнитудой 4,8 произошел ночью; эпицентр в Анапе находился в 33 км от города на глубине около 10 км. Геофизическая служба РАН отмечала около девяти слабых афтершоков и не исключала их продолжение. По данным оперативного штаба края со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко, толчки ощущались на расстоянии около 30 км от города.