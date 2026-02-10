СМИ: на Кубани покушение на сотрудника ФСБ готовил известный в регионе человек, внук знаменитого казака

За покушение на сотрудника УФСБ Краснодарского края задержали внука знаменитого кубанского атамана. Стало известно о том, что избиение сотрудника ФСБ на Кубани заказал глава казачьего кадетского корпуса им. Безуглого, расположенного в Динском районе Кубани, Иван Безуглый-младший, внук прославленного атамана, чье имя носит учебное учреждение.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
О том, что на Кубани силовики предотвратили попытку осуществить заказной акт агрессии в отношении сотрудника ФСБ, ранее сообщал «Югополис». Информировавшая об этом пресс-служба краевого СУ СКР подтвердила, что заказчиком нападения был и.о. директора одного из образовательных учреждений, но ни название учебной организации, ни фамилия руководителя озвучены не были.
Известно, что задержанный находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела контролирует управление ФСБ России по региону.
Поводом для действий фигуранта стала проверка в его отношении на предмет коррупции, которую проводили представители силового ведомства. По данным СК, у руководителя учреждения возникли претензии к одному из сотрудников ФСБ, и он решил свести с ним счеты.
Самостоятельно реализовывать преступление Безуглый не стал, решив найти исполнителя. За «услугу» он предложил выплатить около 85 тыс. рублей. Но знакомый фигуранта не стал заниматься грязным делом и сообщил о предложении в полицию. Именно он передал сотрудникам контрольные данные, имитирующие выполнение заказа, а позже заказчика задержали прямо в момент передачи финансов.
Иван Безуглый был назначен руководителем казачьего корпуса недавно. Несмотря на престижное назначение и громкое имя его легендарного предка, обвиняемый не обладал достаточным опытом руководящей работы и влиянием среди местных казаков.
Казачий корпус получил своё название в память о выдающемся деятеле региона — полковнике Иване Васильевиче Безуглом, дважды Герое труда Кубани, скончавшемся два месяца назад. Имя заслуженного атамана носит новое образовательное учреждение в Динском районе, открытие которого пока откладывается. Сам Иван Безуглый-младший ранее работал руководителем ООО «Центр гражданского патриотического воспитания молодёжи Кубани».