СМИ: на Кубани покушение на сотрудника ФСБ готовил известный в регионе человек, внук знаменитого казака

О том, что на Кубани силовики предотвратили попытку осуществить заказной акт агрессии в отношении сотрудника ФСБ, ранее сообщал «Югополис». Информировавшая об этом пресс-служба краевого СУ СКР подтвердила, что заказчиком нападения был и.о. директора одного из образовательных учреждений, но ни название учебной организации, ни фамилия руководителя озвучены не были.