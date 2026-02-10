Художник-авангардист Владимир Акулов погиб при пожаре квартиры в Слуцке

В Слуцке во время пожара погиб известный белорусский художник-авангардист Владимир Акулов. О трагедии сообщили в соцсетях* знавшие Акулова пользователи.
Пожар случился в многоквартирном доме на улице Социалистическая, написала районная газета «Слуцкi край». В МЧС сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 05.44 утра. При ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одной из комнат хозяина квартиры.
Мужчину 1954 года рождения спасти не удалось, медики скорой помощи констатировали его смерть. А позже выяснилось, что погибший — известный художник.
Владимиру Акулову был 71 год, он был известным живописцем и графиком, представителем второй волны белорусского авангарда. Работы Акулова выставлены в Музее современного изобразительного искусства в Минске, Слуцком краеведческом музее, Витебском художественном музее, музее дворца Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, а также в частных собраниях коллекционеров и в ряде зарубежных собраний, в том числе в Польше, Бельгии, Германии, Австрии, США, России.
Причина пожара устанавливается.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.