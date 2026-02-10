Волгоградский суд заблокировал сайты с запрещенной литературой

Прокуратура Дзержинского района Волгограда добилась блокировки интернет-ресурсов, на которых размещались материалы, признанные экстремистскими. Подробности сообщили в пресс-службе районного суда.
Поводом для иска стало обнаружение в открытом доступе страниц с книгой организации «Свидетели Иеговы»*. Данное издание было ранее признано экстремистским материалом решением Ленинградского областного суда в мае 2025 года. Прокурор, действуя в интересах неопределённого круга лиц, подал иск, требуя ограничить доступ к сайтам, поскольку их содержимое может спровоцировать общественно опасные деяния.
Дзержинский районный суд, изучив материалы, согласился с доводами прокурора. В суде отметили, что свободный доступ к такой информации создаёт риски нарушения общественного порядка и может вести к совершению правонарушений. Иск был удовлетворён в полном объёме.
Решение суда о блокировке подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в установленном порядке.
Ранее сообщалось об осуждении 5 членов запрещенной религиозной организации в Волгограде.
*экстремистская организация, запрещённая на территории России.