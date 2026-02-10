Сильный пожар в жилом доме Кишинева: Пожарные не смогли спасти человека

Возгорание тушили в ночь на 10 февраля в доме на улице Василия Докучаева. Очаг находился в квартире на втором этаже.
Сообщение в экстренные службы поступило от соседей, пишет pulsmedia.md. Прибывшие на место пожарные вынесли из горящего помещения 44-летнего мужчину без признаков жизни.
Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
