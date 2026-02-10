«Проявили мужество при отражении атаки»: студентов уфимского общежития, на которое напал подросток, представят к госнаградам

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, где в минувшие выходные произошло нападение на студентов. На встрече с пострадавшими учащимися из Индии руководитель региона принес официальные извинения за произошедшее.
Хабиров охарактеризовал инцидент как единичный и совершенно нехарактерный для республики. Он также высказал сожаление в отношении самого нападавшего, отметив его сложные жизненные обстоятельства, и заявил о необходимости разобраться в причинах случившегося и в возможном влиянии на подростка со стороны третьих лиц.
Глава республики сообщил, что всем пострадавшим будет продолжена необходимая медицинская помощь, включая реабилитацию в местных санаториях. Для желающих будет организована возможность вылета на родину за счет республиканского бюджета. Студентам, проявившим мужество при отражении атаки, будут вручены государственные награды.
Отдельно на встрече обсуждались вопросы безопасности. Хабиров заверил, что будут приняты все необходимые меры для защиты жизни и здоровья студентов.
Напомним, нападение в общежитии БГМУ произошло 7 февраля. Подросток атаковал иностранных студентов и прибывших полицейских, после чего ранил себя. Пятеро пострадавших получили травмы средней и легкой степени тяжести. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе о покушении на убийство. Суд избрал для 15-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
