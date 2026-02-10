«Проявили мужество при отражении атаки»: студентов уфимского общежития, на которое напал подросток, представят к госнаградам

Напомним, нападение в общежитии БГМУ произошло 7 февраля. Подросток атаковал иностранных студентов и прибывших полицейских, после чего ранил себя. Пятеро пострадавших получили травмы средней и легкой степени тяжести. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе о покушении на убийство. Суд избрал для 15-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.