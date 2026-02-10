Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовившего подрыв здания правительства Ставрополья осудили на 20 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил иностранного гражданина к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва здания правительства Ставропольского края по заданию представителей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель суда.

Источник: AP 2024

«8 декабря 2023 г. руководитель МТО “ИГ” сообщил Уткирову о предполагаемом месте совершения террористического акта, указав на здание правительства Ставропольского края. Уткиров приобрел компоненты для изготовления СВУ и взрывчатого вещества и изготовил их. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2023 года подсудимый записал на видео добровольное согласие работать на террористическую группировку и отправил ее представителю. По заданию террористов фигурант должен был выбрать населенный пункт в РФ и произвести разведку объекта для теракта, а также арендовать помещение для изготовления и хранения взрывчатки.

В декабре 2023 года подсудимого задержали силовики.