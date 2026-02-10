Готовившего подрыв здания правительства Ставрополья осудили на 20 лет

«8 декабря 2023 г. руководитель МТО “ИГ” сообщил Уткирову о предполагаемом месте совершения террористического акта, указав на здание правительства Ставропольского края. Уткиров приобрел компоненты для изготовления СВУ и взрывчатого вещества и изготовил их. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в январе 2023 года подсудимый записал на видео добровольное согласие работать на террористическую группировку и отправил ее представителю. По заданию террористов фигурант должен был выбрать населенный пункт в РФ и произвести разведку объекта для теракта, а также арендовать помещение для изготовления и хранения взрывчатки.
В декабре 2023 года подсудимого задержали силовики.