В отношении экс-депутата Госдумы Напсо повторно возбудили дело об изнасиловании

Первое уголовное дело было возбуждено в сентябре 2025 года по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением физической силы), после чего экс-депутат был объявлен в федеральный розыск. В конце января 2026 года преследование было прекращено из-за процессуальных нарушений: в период с августа 2025 по январь 2026 года Юрий Напсо состоял членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, и возбуждение дела в этот период квалифицировалось как незаконное. После досрочного прекращения полномочий господина Напсо 15 января ограничения для следствия сняты.