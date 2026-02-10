В воронежском Острогожске задержали мужчину, стрелявшего в лицо оппоненту

В дежурную часть ОМВД России по Острогожскому району бригада «скорой» сообщила о том, что на улице Кирова в муниципальном центре мужчина получил телесные повреждениям, характерные для огнестрельного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Стражи порядка во взаимодействии со следователями СК задержали подозреваемого — 59-летнего местного жителя.
По предварительным данным, во время словесной перепалки злоумышленник достал из кармана одежды травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Но пострадавшего удалось спасти: врачи оперативно приехали и оказали помощь.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.