В воронежском Острогожске задержали мужчину, стрелявшего в лицо оппоненту

В дежурную часть ОМВД России по Острогожскому району бригада «скорой» сообщила о том, что на улице Кирова в муниципальном центре мужчина получил телесные повреждениям, характерные для огнестрельного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.