Воспитанники детского сада в Перми слегли с сальмонеллёзом

Воспитанники детского сада № 394 на Гайвинской, 9 в Перми заразились сальмонеллёзом, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Дети в группах почувствовали себя плохо 2 февраля, передаёт портал 59.RU. По словам родителей, спустя всего пару дней в детсаду объявили карантин.
В группе, куда ходит ребёнок одной из собеседниц портала, заболели семеро малышей. Симптомы у всех были примерно одинаковыми: температура, тошнота, диарея. Родители воспитанников детсада утверждают, что двое или трое детей уже находятся в больнице с диагнозом «сальмонеллёз». 9 февраля выяснилось, что детсад № 394 расторг договор с компанией, которая поставляла детям питание.
В пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора пояснили, что в детском саду сейчас проводят комплекс противоэпидемических мероприятий «в связи с регистрацией единичных случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников».
«Специалисты незамедлительно обследовали дошкольную образовательную организацию, отобрали пробы воды, пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также смывов с объектов окружающей среды. Организовано обследование сотрудников пищеблока», — пояснили сотрудники Роспотребнадзора.
Они также сообщили, что выдали руководству дошкольного учреждения предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий.