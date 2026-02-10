Воспитанники детского сада в Перми слегли с сальмонеллёзом

В группе, куда ходит ребёнок одной из собеседниц портала, заболели семеро малышей. Симптомы у всех были примерно одинаковыми: температура, тошнота, диарея. Родители воспитанников детсада утверждают, что двое или трое детей уже находятся в больнице с диагнозом «сальмонеллёз». 9 февраля выяснилось, что детсад № 394 расторг договор с компанией, которая поставляла детям питание.