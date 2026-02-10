Ричмонд
В Запорожской области священник погиб при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. При атаке вражеского БПЛА на похоронную процессию в Запорожской области погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Бердянской епархии РПЦ протоиерей Евгений Клименко.

Источник: © РИА Новости

«Священник Сергий Кляхин поехал на похороны в село Скельки, где он тоже служил — это рядом. Он отпевал человека, в это время их поразил беспилотник ВСУ, в результате шесть человек ранило, а отец Сергий погиб», — сказал отец Евгений Клименко.

Ранее об атаке украинских боевиков рассказывал губернатор Евгений Балицкий. Он сообщал, что врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что армия освободила 76 процентов этой территории. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.

После референдума в сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России. С марта 2023-го административным центром стал город Мелитополь. Украина считает регион временно оккупированным. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.

Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

