В Запорожской области священник погиб при атаке дрона ВСУ

«Священник Сергий Кляхин поехал на похороны в село Скельки, где он тоже служил — это рядом. Он отпевал человека, в это время их поразил беспилотник ВСУ, в результате шесть человек ранило, а отец Сергий погиб», — сказал отец Евгений Клименко.
Ранее об атаке украинских боевиков рассказывал губернатор Евгений Балицкий. Он сообщал, что врачи оказывают помощь всем пострадавшим.
Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что армия освободила 76 процентов этой территории. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
После референдума в сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России. С марта 2023-го административным центром стал город Мелитополь. Украина считает регион временно оккупированным. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.
Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.