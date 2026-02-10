Ричмонд
Шесть человек погибли от угарного газа в Самаре с начала зимы

В Самаре возросло число случаев отравления угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

Этой зимой в Самаре выросло число случаев отравления угарным газом. В декабре-январе произошло 15 таких случаев. Пострадали 28 человек, половина из которых — дети. Статистику опубликовал в своем телеграм-канале глава Самары Иван Носков.

«Шесть человек погибли, в их числе один ребенок», — сообщил мэр Самары.

Чаще всего угарным газом люди травятся во сне.

Иван Носков поручил во время проверок избегать компромиссов, а если есть риск чрезвычайной ситуации — отключать газ. Проверки начались в январе, к ним подключатся администрации районов, руководители управляющих компаний, ТСЖ и т. д.

Ранее стало известно, что за неделю от угарного газа пострадали 11 человек в Самарской области.