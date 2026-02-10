Золотой запас в Кишиневском аэропорту: Таможня опять изъяла незадекларированные ценности

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёв при проверке багажа на рейсе Стамбул-Кишинёв выявили незадекларированные украшения из драгоценных металлов и камней.
Пассажир, 34-летний гражданин Южной Африки, выбрал «зелёный коридор» с пометкой «ничего не декларирую». Однако при досмотре его багажа были обнаружены предметы, подлежащие обязательному декларированию.
Украшения были изъяты для конфискации.
