Арбитражный суд Московского округа решил, что первое слово дороже второго

Арбитражный суд Московского округа, рассматривая кассационную жалобу поставщика бракованного изделия, при вынесении решения официально сослался на принцип «первое слово дороже второго», следует из постановления, опубликованного в базе суда.
«Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго», — говорится в решении, которое было принято по итогам рассмотрения спора между поставщиком и покупателем.
Согласно материалам суда, энергокомпания ПКФ «ТСК» подала иск к ООО «НПО “Промконтроль”». В 2021 году компании заключили договор о поставке набора универсального измерительного инструмента и о выполнении определенных работ и оказании услуг. Стороны выполнили свои обязательства, но при приемке товара конечным покупателем были обнаружены дефекты в оборудовании, поэтому тот отказался принять его. Суд обратил внимание, что сначала ответчик признал наличие дефектов в продукции и предложил денежную компенсацию, но затем заявил, что дефект не влияет на работу прибора. Тогда ПФК «ТСК» обратилась в суд с требованием к ООО «НПО “Промконтроль”» вернуть ей 2,3 млн рублей за некачественное оборудование.
«По мнению истца, в данном случае подлежит применению правило об эстоппеле, что предполагает утрату лицом права ссылаться на какие-либо обстоятельства в рамках гражданско-правового спора, если данная позиция существенно противоречит его предшествующему поведению», — говорится в документе.
Предшествующие инстанции отказали в удовлетворении требований истца. При этом суд округа указал, что ими не была дана оценка данному доводу жалобы, отменил все предыдущие решения и направил спор на пересмотр.
