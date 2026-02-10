Арбитражный суд Московского округа решил, что первое слово дороже второго

Согласно материалам суда, энергокомпания ПКФ «ТСК» подала иск к ООО «НПО “Промконтроль”». В 2021 году компании заключили договор о поставке набора универсального измерительного инструмента и о выполнении определенных работ и оказании услуг. Стороны выполнили свои обязательства, но при приемке товара конечным покупателем были обнаружены дефекты в оборудовании, поэтому тот отказался принять его. Суд обратил внимание, что сначала ответчик признал наличие дефектов в продукции и предложил денежную компенсацию, но затем заявил, что дефект не влияет на работу прибора. Тогда ПФК «ТСК» обратилась в суд с требованием к ООО «НПО “Промконтроль”» вернуть ей 2,3 млн рублей за некачественное оборудование.