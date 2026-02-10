Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на Пресненском Валу

Позднее СМИ со ссылкой на источник в МЧС России сообщили, что в пожаре на Пресненском Валу пострадали восемь человек. В результате случившегося медицинские специалисты госпитализировали двух человек, включая ребенка. Кроме того, врачи оперативно оказали помощь 10 пострадавшим, в том числе троим детям.