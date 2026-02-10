Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на Пресненском Валу

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме, расположенном на Пресненском Валу в Москве. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
— В 19:18 ликвидация открытого горения, — передает агентство.
Позже представители МЧС России подтвердили эту информацию агентству ТАСС.
Пожар в доме на Пресненском Валу произошел 10 февраля. Согласно данным оперативных служб, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Позднее в МЧС России сообщили, что спасатели смогли вывести из здания 35 человек, а площадь пожара возросла до 250 квадратных метров.
Позднее СМИ со ссылкой на источник в МЧС России сообщили, что в пожаре на Пресненском Валу пострадали восемь человек. В результате случившегося медицинские специалисты госпитализировали двух человек, включая ребенка. Кроме того, врачи оперативно оказали помощь 10 пострадавшим, в том числе троим детям.