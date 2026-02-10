Ричмонд
Взрослого и ребёнка увезли в больницу после пожара на Пресненском Валу

Однако одному взрослому и одному ребёнку потребовалась госпитализация после пожара в центре Москвы. Здание быстро наполнилось плотным дымом, из опасной зоны спасатели вывели более 30 человек.

Источник: Life.ru

Кадры пожара в доме в центре Москвы. Видео © Life.ru.

«Медики центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям. На данный момент госпитализировали одного взрослого и одного ребёнка», — рассказал директор Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (городской центр медицины катастроф) Пётр Давыдов.

Медики оперативно оказали помощь пострадавшим прямо на месте — среди них были трое детей. Во время ликвидации возгорания пострадал и пожарный. Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что мощный пожар охватил многоквартирный дом на Пресненском Валу в центре Москвы, часть жильцов оказалась заблокирована в своих квартирах. Предварительно, возгорание началось в комнате консьержа и поднялось по лестнице подъезда. Life.ru публиковал кадры спасения людей.

