СМИ: На пострадавшего при пожаре на Пресненском Валу спасателя упала глыба льда

На пожарного, который пострадал при устранении возгорания в жилом доме на Пресненском Валу в Москве, упала глыба льда. Об этом во вторник, 10 февраля, пишет Telegram-канал «112».
По информации канала, пострадавшим оказался командир отделения. По неподтвержденным данным,, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой локтевой кости, его госпитализировали.
Официального подтверждения личности пострадавшего пожарного и характера его повреждений пока не поступало.
Пожар начался вечером во вторник, 10 февраля. Загорелся дом № 5 на Пресненском Валу. Возгоранию оперативно присвоили повышенный ранг сложности.
Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как пожарные спасают людей из горящего дома. Известно, что в результате происшествия пострадали трое детей и пожарный. В общей сложности пострадали восемь человек.