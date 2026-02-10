Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: На пострадавшего при пожаре на Пресненском Валу спасателя упала глыба льда

На пожарного, который пострадал при устранении возгорания в жилом доме на Пресненском Валу в Москве, упала глыба льда. Об этом во вторник, 10 февраля, пишет Telegram-канал «112».

На пожарного, который пострадал при устранении возгорания в жилом доме на Пресненском Валу в Москве, упала глыба льда. Об этом во вторник, 10 февраля, пишет Telegram-канал «112».

По информации канала, пострадавшим оказался командир отделения. По неподтвержденным данным,, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой локтевой кости, его госпитализировали.

Официального подтверждения личности пострадавшего пожарного и характера его повреждений пока не поступало.

Пожар начался вечером во вторник, 10 февраля. Загорелся дом № 5 на Пресненском Валу. Возгоранию оперативно присвоили повышенный ранг сложности.

Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как пожарные спасают людей из горящего дома. Известно, что в результате происшествия пострадали трое детей и пожарный. В общей сложности пострадали восемь человек.