Во Франции мужчину подозревают в изнасиловании 89 детей в восьми странах

Во Франции возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании 89 несовершеннолетних. Преступления были совершены в восьми различных странах, передает KP.RU со ссылкой на Le Parisien.
Согласно данным публикации прокурора Гренобля Этьена Манто, 70-летнему мужчине предъявлены обвинения, он заключен под стражу. В материалах дела также отмечается, что мужчина признался в убийстве собственной матери и тети.
По данным издания, задокументированные прокуратурой случаи изнасилований и сексуальных домогательств, точное число которых все еще уточняется, охватывают почти шесть десятилетий: с 1965 по 2023 год. В статье подчеркивается, что эти сведения были получены после начала судебного разбирательства в январе 2024 года следственным подразделением в Гренобле непосредственно из документов, написанных самим подозреваемым.
Однако, как отмечает прокуратура, к полноте предоставленного мужчиной списка совершенных зверств следует относиться с осторожностью. Биография обвиняемого и полная картина его преступной деятельности пока остаются неизвестными и являются предметом дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, что три поколения семьи из Британии осуждены на 100 лет за систематические изнасилования и жестокие пытки своего же ребенка. Над девочкой шести лет издевались дед, отец, мать и два брата.