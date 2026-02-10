Во Франции мужчину подозревают в изнасиловании 89 детей в восьми странах

По данным издания, задокументированные прокуратурой случаи изнасилований и сексуальных домогательств, точное число которых все еще уточняется, охватывают почти шесть десятилетий: с 1965 по 2023 год. В статье подчеркивается, что эти сведения были получены после начала судебного разбирательства в январе 2024 года следственным подразделением в Гренобле непосредственно из документов, написанных самим подозреваемым.