Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали две девочки

ГЕНИЧЕСК, 10 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удары по улице в поселке Великая Лепетиха Херсонской области, где играли две несовершеннолетние девочки.

Источник: РИА "Новости"

В результате атаки они получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня днем киевские нелюди атаковали детей в Великой Лепетихе. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь», — написал он.

Сальдо отметил, что отдать и выполнить такой приказ способны только лица, полностью лишенные моральных принципов, подчеркнул, что это преступление не останется без ответа.