В Херсонской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали две девочки

В результате атаки они получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Сегодня днем киевские нелюди атаковали детей в Великой Лепетихе. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь», — написал он.
Сальдо отметил, что отдать и выполнить такой приказ способны только лица, полностью лишенные моральных принципов, подчеркнул, что это преступление не останется без ответа.