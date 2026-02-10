Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС опровергло сообщения о падении человека при пожаре на Пресненском Валу

Распространившаяся в Сети информация о том, что во время ликвидации пожара в жилом дом на Пресненском валу в Москве упал человек, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Распространившаяся в Сети информация о том, что во время ликвидации пожара в жилом дом на Пресненском валу в Москве упал человек, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Распространяемая отдельными телеграмм-каналами информация о падении человека из окна в ходе ликвидации пожара на Пресненском валу является ложной, — передает канал ведомства в мессенджере MAX.

Пожар в доме на Пресненском Валу произошел 10 февраля. В МЧС России сообщили, что спасателям удалось вывести из здания 35 человек, а площадь пожара возросла до 250 квадратных метров. Позднее возгорание ликвидировали.

Также в СМИ появились сообщения о том, что во время ликвидации пожара на командира пожарного подразделения якобы упала глыба льда. По неподтвержденной информации, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой локтевой кости, после чего госпитализировали.