Сальдо: Двое детей пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Херсонской области

— Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, — говорится в Telegram-канале губернатора.