В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую области пострадали две девочки. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
— Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, — говорится в Telegram-канале губернатора.
Ранее об атаке украинских войск сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно его данным, в результате удара ВСУ по похоронной процессии были ранены шесть человек. Врачи начали оказание пострадавшим медицинской помощи. В результате удара погиб священник.
12 декабря 2025 года журналист Владимир Соловьев сообщил, что украинские боевики обстреляли храм архистратига Михаила в центре Красноармейска, в результате чего его настоятель получил пять огнестрельных ранений.