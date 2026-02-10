В Херсонской области двое детей пострадали в результате атаки ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, что в результате атаки украинского БПЛА в Великой Лепетихе пострадали двое детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица», — говорится в публикации Сальдо.
По информации главы региона, детей госпитализировали в Геническую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
