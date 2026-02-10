ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области, ранены две девочки

«Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь», — написал он в Telegram-канале.
Как подчеркнул Сальдо, отдать приказ об атаке на детей могут только лишенные морали выродки. Он пообещал, что преступление боевиков ВСУ не останется без ответа.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трагическом происшествии в селе Скельки. По его словам, ВСУ атаковали похоронную процессию. В результате атаки шесть человек получили ранения, ещё один человек погиб. Позже стало известно, что погибшим оказался местный священник.
