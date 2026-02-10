Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области, ранены две девочки

Две девочки 9 и 10 лет тяжело ранены в Херсонской области после атаки ВСУ. Беспилотник ударил по улице в Великой Лепетихе, где играли дети, нанеся им множественные травмы головы и лица, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

«Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь», — написал он в Telegram-канале.

Как подчеркнул Сальдо, отдать приказ об атаке на детей могут только лишенные морали выродки. Он пообещал, что преступление боевиков ВСУ не останется без ответа.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трагическом происшествии в селе Скельки. По его словам, ВСУ атаковали похоронную процессию. В результате атаки шесть человек получили ранения, ещё один человек погиб. Позже стало известно, что погибшим оказался местный священник.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.