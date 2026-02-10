ВСУ нанесли удар детям в Херсонской области, ранены две девочки

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трагическом происшествии в селе Скельки. По его словам, ВСУ атаковали похоронную процессию. В результате атаки шесть человек получили ранения, ещё один человек погиб. Позже стало известно, что погибшим оказался местный священник.