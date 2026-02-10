СМИ: В пожаре на Пресненском Валу выгорели подъезд, лифт с шахтой и две квартиры

В результате пожара, который разгорелся в жилом доме на Пресненском Валу в центре Москвы, выгорели весь подъезд, лифт с шахтой и две квартиры. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва в» своем Telegram-канале.
По информации СМИ, итоговая площадь пожара составила 300 квадратных метров, из которых 200 — в подъезде и еще 100 — на крыше и в квартирах. В публикации утверждается, что медики осмотрели минимум девять человек, при этом общее число спасенных достигло 37. Однако официального подтверждения информации агентства пока не поступало.
Пожар начался вечером во вторник, 10 февраля. Загорелся дом № 5 на Пресненском Валу. Возгоранию оперативно присвоили повышенный ранг сложности.
Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как пожарные спасают людей из горящего дома. Известно, что в результате происшествия пострадали трое детей и пожарный. В общей сложности, по текущей официальной информации, пострадали восемь человек.