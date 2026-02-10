Уроженка Молдовы избила итальянского полицейского: Теперь она под домашним арестом — открыто уголовное дело

ДТП в Италии закончилось для 23-летней уроженки Молдовы уголовным делом о нападении на правоохранителей. Прибывшие на место аварии в городе Луго карабинеры предложили девушке медицинское освидетельствование, однако вместо теста получили удары: задержанная набросилась на патрульного и пыталась уничтожить видеозапись с его нагрудного регистратора.