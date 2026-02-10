Губернатор Сальдо: Две девочки ранены после атаки дрона ВСУ в Херсонской области

Вооруженные формирования Украины при помощи дрона атаковали улицу в поселке Великая Лепетиха Херсонской области, где играли две девочки. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Сегодня днем киевские нелюди атаковали детей в Великой Лепетихе. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет.», — написал он.
Губернатор отметил, что оба ребенка получили множественные осколочные ранения головы и лица. На данный момент девочки доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.
Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения в результате атаки националистов ВСУ. Он уточнил, что боевики при помощи беспилотника нанесли удары по автомобилю в районе деревни Яньково Рыльского района и машине в Красной Поляне. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.