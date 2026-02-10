Губернатор Сальдо: Две девочки ранены после атаки дрона ВСУ в Херсонской области

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения в результате атаки националистов ВСУ. Он уточнил, что боевики при помощи беспилотника нанесли удары по автомобилю в районе деревни Яньково Рыльского района и машине в Красной Поляне. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.