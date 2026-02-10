Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Сальдо: Две девочки ранены после атаки дрона ВСУ в Херсонской области

Украинские боевики атаковали детей в поселке Великая Лепетиха.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные формирования Украины при помощи дрона атаковали улицу в поселке Великая Лепетиха Херсонской области, где играли две девочки. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня днем киевские нелюди атаковали детей в Великой Лепетихе. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет.», — написал он.

Губернатор отметил, что оба ребенка получили множественные осколочные ранения головы и лица. На данный момент девочки доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения в результате атаки националистов ВСУ. Он уточнил, что боевики при помощи беспилотника нанесли удары по автомобилю в районе деревни Яньково Рыльского района и машине в Красной Поляне. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше